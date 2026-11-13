42-годишен шведски гражданин със сирийски произход е задържан на граничния пункт „Капитан Андреево“, след като в автомобила му били открити стотици заготовки и специализирани материали за изработка на документи за самоличност. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Мъжът пристигнал на пункта на 11 ноември с микробус с чуждестранна регистрация. Пътувал сам от Турция, като крайната му дестинация била Великобритания, а България трябвало да бъде транзитна спирка по маршрута му.

Снимка: МВР

По искане на граничните полицаи митническите служители извършили подробна проверка на превозното средство. В малък кашон открили 20 матрици за отпечатване на елементи от паспорти на държави от Европейския съюз, Канада, Израел и Хонконг. Намерени били още 19 ролки с материали за вграждане в документи и 270 заготовки за корици.

Снимка: МВР

Чужденецът е задържан в Граничното полицейско управление в Свиленград. По случая е започнало досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Хасково, Териториално отделение - Свиленград.

Снимка: МВР