На фона на вълната от съпричастност и желаещи да дарят кръв за пострадалите от инцидента на магистрала „Тракия”, Българският червен кръст сигнализира за опит за злоупотреби с името на организацията. Как да разпознаем фалшивото съобщение и какви данни искат да получат измамниците?

През последните дни се разпространява фалшиво съобщение, което гласи, че всеки, който предостави лични данни, ще получи еднократна парична помощ от 300 евро от БЧК. За измамата сигнализираха от организация.

Веселин Стойчев, който е ръководител „Вътрешен одит“ и длъжностно лице по защита на личните данни към БЧК, каза в ефира на "Твоят ден", че съобщението се разпростравяна в социални мрежи и във Viber. Става дума за класическа фишинг измама, която неправомерно използва името на Българския червен кръст и цели да подмами гражданите да въвеждат чувствителни данни с обещанието да получат парично плащане в размер на 300 евро на човек. Лицата се насочват към фалшива интернет страница, където въвеждат банкови данни, телефони и пароли.

Как гражданите да разпознаят, че това съобщение не е от БЧК?

Стойчев каза, че най-добрата защита е да приложим няколко правила: да не следваме връзки от съмнителни съобщения и имейли, да не въвеждаме чувствителна лична информация извън официалната страница на Българския червен кръст и да проверяваме какви текущи кампании и програми има на официалната страница на организацията. Гражданите могат и да се свържат с БЧК и по телефона.

Какво да направят гражданите, ако получат такова съобщение или ако вече са изпратили чувствителна информация на измамниците?

Стойчев обясни, че ако вече сте въвели такава информация, незабавно трябва да се обърнете към обслужващата ви банка. От БЧК вече са сезирали ГДБОП – дирекция „Киберпрестъпност“.

Как БЧК помогна при спасяването на пострадалите в катастрофата на "Тракия"

Директор “Мениджмънт на бедствията” към БЧК - Ясен Сливенски, разказа, че първите екипи на организацията, които са пристигнали на терен, са от Българския червен кръст в Ямбол, след това са се включили и от сливенското подразделение.

От БЧК са осигурили храна, напитки на пострадалите, на спасителните екипи, пожарникарите и полицаите, оказана е първа помощ на пострадалите при инцидента, а също така и психосоциална подкрепа.

За активното кръводаряване Сливенски каза, че българите винаги са съпричастни и често се включват в такива акции, както и в други, които са свързани със закупуване на необходими стоки и продукти.

Сливенски предстани и прототипът на раницата за оцеляване за 72 часа.

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