Пентагонът публикува поредната, седма, серия от документи, видеозаписи и снимки в рамките на правителствената инициатива за разсекретяване на документи, свързани с НЛО.

Документите съдържат доклади за мистериозен черен триъгълен обект, забелязан от трима федерални агенти тази година, в близост до охраняван район в западната част на САЩ. Според информацията обектът се е движел необичайно бързо, а термовизионната апаратура не го е засякла, защото не е оставял топлинен отпечатък.

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Публикуваните файлове включват и разсекретен доклад за паранормална активност в ранчото "Скинуокър" в щата Юта, прочуло се със съобщенията за наблюдения на НЛО в продължение на десетилетия.

Редактор: Ивета Костадинова