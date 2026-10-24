Снимка: Стопкадър, NOVA NEWS
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Документите съдържат доклади за мистериозен черен триъгълен обект, забелязан от трима федерални агенти тази година
Пентагонът публикува поредната, седма, серия от документи, видеозаписи и снимки в рамките на правителствената инициатива за разсекретяване на документи, свързани с НЛО.
Документите съдържат доклади за мистериозен черен триъгълен обект, забелязан от трима федерални агенти тази година, в близост до охраняван район в западната част на САЩ. Според информацията обектът се е движел необичайно бързо, а термовизионната апаратура не го е засякла, защото не е оставял топлинен отпечатък.
Пентагонът публикува пета партида досиета за НЛО (ВИДЕО)
Публикуваните файлове включват и разсекретен доклад за паранормална активност в ранчото "Скинуокър" в щата Юта, прочуло се със съобщенията за наблюдения на НЛО в продължение на десетилетия.Редактор: Ивета Костадинова
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