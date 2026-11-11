Снимка: БТА
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Осем обвинения срещу военния министър на САЩ Пийт Хегсет
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Камарата на представителите в САЩ блокира опита за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет. Процедурата беше започната от дисидента-републиканец Томас Маси от Кентъки, но мнозинството в долната камара на Конгреса реши да препрати обвинителния акт към комисия, с което на практика погреба инициативата.
Маси внесе осем обвинения срещу Хегсет, включително, че води война срещу Иран без одобрение от Конгреса, както и за предполагаеми нарушения при военни операции, довели до цивилни жертви. Самият Хегсен нарече опита за отстраняването му „фарс” и „саботаж”.