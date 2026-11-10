„Фарс“ и „саботаж“ - така американският военен министър Пийт Хегсет определи опита за отстраняването му от поста. Инициативата идва от републиканеца Томас Маси, който внесе осем обвинения срещу него.

Сред тях са воденето на войната срещу Иран без одобрението на Конгреса и предполагаеми нарушения при военни операции, довели до цивилни жертви. Хегсет отхвърли обвиненията и заяви, че американската армия е действала законно.

Президентът Доналд Тръмп застава зад министъра си. Предстои процедурно гласуване в Камарата на представителите, което може да сложи край на инициативата още преди разглеждането на обвиненията.