Американският министър на финансите Скот Бесент е напуснал дома си във Вашингтон и се е преместил във военна база заради заплахи срещу живота му, отправени от Иран. Информацията е съобщена от New York Times и цитирана от The Guardian. Aмериканските власти установили, че опитите на Техеран да организира нападения срещу настоящи и бивши представители на САЩ навлизат в по-напреднал етап.

Бесент е сред основните лица на икономическия натиск на Вашингтон върху Техеран. От август той ръководи кампанията „Операция „Икономическо изолиране““, насочена към ограничаване на финансовите възможности на Иран чрез санкции и други мерки. Междувременно американското Министерство на правосъдието обяви, че трима мъже са обвинени в участие в близо 20 нападения и опити за нападения в Европа и САЩ, за които се твърди, че са извършени в подкрепа на свързани с Иран организации. Сред разследваните случаи е и предполагаем заговор от септември 2026 г. за нападение срещу британската военновъздушна база RAF Fairford, където са били разположени американски военнослужещи и самолети.

Случаят се развива на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Техеран и опитите за намиране на изход от конфликта. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че може да не се наложат нови мащабни военни операции срещу Иран, ако икономическите санкции и американската морска блокада постигат целите си. Президентът Доналд Тръмп също заяви, че вижда положително развитие към прекратяване на конфликта, но подчерта, че иска дългосрочно решение, което да гарантира сигурността на съюзниците на САЩ в региона. Ирански представители обаче отричат да се водят преговори и определят подобни твърдения като опит за намаляване на икономическия натиск върху страната.