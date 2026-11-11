Руският посланик във Вашингтон Александър Дарчиев е починал внезапно на 11 ноември, на 66-годишна възраст. Това съобщи руското Министерство на външните работи, цитирано от ТАСС.

От ведомството изразиха дълбока скръб за загубата на дипломата, когото определиха като изключителен професионалист, опитен ръководител и уважаван колега. „Александър Дарчиев беше дипломат от най-висока класа и блестящ специалист по американските въпроси, работил в едно от най-отговорните направления на руската външна политика“, посочват от министерството.

Руското външно министерство поднесе съболезнования на семейството и близките му. Причината за внезапната му смърт не се уточнява.

Дарчиев оглавяваше руската дипломатическа мисия в Съединените щати от март 2025 г. Професионалната му кариера беше тясно свързана с отношенията на Русия със САЩ и Канада.

Кой беше Александър Дарчиев?

Роден на 14 май 1960 г. в семейство на дипломат, Дарчиев завършва история в Московския държавен университет през 1983 г. В началото на професионалния си път се занимава с научна дейност в Института за САЩ и Канада към Академията на науките на СССР, където защитава научна степен по история, припомня ТАСС.

Постъпва на дипломатическа служба през 1992 г. и последователно заема различни длъжности в структурата на руското външно министерство, отговаряща за Северна Америка.

Между 1997 и 2002 г. работи като съветник в руското посолство във Вашингтон. След кратък период в Москва отново се връща в дипломатическата мисия в САЩ, този път като съветник-посланик, до 2010 г.

Впоследствие оглавява департамента за Северна Америка в руското Министерство на външните работи. От октомври 2014 г. до януари 2021 г. е посланик на Русия в Канада.

След завръщането си в Москва отново поема ръководството на департамента за Северна Америка, а през 2025 г. оглавява департамента за Северния Атлантик, отговарящ за отношенията с Великобритания, Ирландия, Канада и Съединените щати.

На 6 март 2025 г. е назначен за извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация в САЩ. За дипломатическата си дейност Дарчиев е удостоен с орден „Дружба“ през 2019 г. и орден „Почет“ през 2022 г. Владеел е английски и френски език.