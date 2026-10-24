Шестима души загинаха, а един е ранен при сблъсък между влак и микробус в Еврейската автономна област в Далечния изток на Русия, съобщиха местните железопътни власти.

По данни на железопътните служби микробусът се опитал да премине през железопътен прелез при червен сигнал, но бил ударен от пътнически влак, пътуващ към град Благовешченск.

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Всички загинали са пътували в микробуса и са били чуждестранни граждани. Националността им не се уточнява.

Пътниците и персоналът на влака не са пострадали.

Редактор: Ивета Костадинова