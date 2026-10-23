Снимки: Getty Images
В лентата участват още Джон Красински и Емили Блънт
Килиън Мърфи и Джак О’Конъл ще в третата част на хоръра „Нито звук 3“. Двамата ще играят братя във франчайза.
В лентата участват още Джон Красински и Емили Блънт.
О’Конъл сподел: "На снимачната площадка наистина се усещаше семейна атмосфера".
Преди това Мърфи се превъплъти в Емет в „Нито звук 2“ (2021 г.), където героят му помогна на Евелин Абът и децата ѝ да оцелеят сред смъртоносните същества, известни като Ангелите на смъртта.
Снимка: Getty Images
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О’Конъл, известен с ролята си на Джими Кристъл в „28 години по-късно: Храмът на костите“, преди това се присъедини към същата хорър вселена като Мърфи чрез поредицата „28 дни по-късно“. Мърфи изигра Джим в оригиналния филм от 2002 г. и се появи за кратко в края на продължението от 2026 г.
Снимка: Getty Images
О’Конъл привлече вниманието на публиката и с ролята си на Ремик във филма "Грешници", а последната роля на Килиън Мърфи е в шести сезон на криминалния драматичен сериал "Остри козирки".
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Подробностите за сюжета на „Нито звук 3“ засега не се разкриват. Очаква се Емили Блънт да се завърне в ролята на Евелин, а Милисънт Симъндс и Ноа Джуп да участват отново като децата ѝ Ригън и Маркъс Абът.
Джон Красински е режисьор и сценарист на филма, а също така и продуцент на третата част.
„Нито звук 3“ трябва да излезе по кината на 30 юли 2027 г.
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