Килиън Мърфи и Джак О’Конъл ще в третата част на хоръра „Нито звук 3“. Двамата ще играят братя във франчайза.

В лентата участват още Джон Красински и Емили Блънт.

О’Конъл сподел: "На снимачната площадка наистина се усещаше семейна атмосфера".

Преди това Мърфи се превъплъти в Емет в „Нито звук 2“ (2021 г.), където героят му помогна на Евелин Абът и децата ѝ да оцелеят сред смъртоносните същества, известни като Ангелите на смъртта.

Снимка: Getty Images

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О’Конъл, известен с ролята си на Джими Кристъл в „28 години по-късно: Храмът на костите“, преди това се присъедини към същата хорър вселена като Мърфи чрез поредицата „28 дни по-късно“. Мърфи изигра Джим в оригиналния филм от 2002 г. и се появи за кратко в края на продължението от 2026 г.

Снимка: Getty Images

О’Конъл привлече вниманието на публиката и с ролята си на Ремик във филма "Грешници", а последната роля на Килиън Мърфи е в шести сезон на криминалния драматичен сериал "Остри козирки".

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Подробностите за сюжета на „Нито звук 3“ засега не се разкриват. Очаква се Емили Блънт да се завърне в ролята на Евелин, а Милисънт Симъндс и Ноа Джуп да участват отново като децата ѝ Ригън и Маркъс Абът.

Джон Красински е режисьор и сценарист на филма, а също така и продуцент на третата част.

„Нито звук 3“ трябва да излезе по кината на 30 юли 2027 г.