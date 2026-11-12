Microsoft съобщи за проблеми с имейлите на потребителите в Exchange Online и с работата на платформата Microsoft Teams. „Разследваме сигнали от потребители, които изпитват затруднения при достъпа до имейлите си в Exchange Online чрез различни методи за свързване в Северна и Южна Америка“, съобщиха от компанията. По-рано Microsoft информира за проблеми с достъпа до функциите на Microsoft Teams в Северна Америка.

От компанията обясниха, че повишеното натоварване на системите не се дължи на увеличен трафик, а на неочакван отказ на няколко сървъра, което е довело до допълнителен натиск върху останалата инфраструктура.

Първоначално Microsoft посочи, че проблемите с имейлите в Exchange Online може да са свързани с повишено натоварване на инфраструктурата в няколко региона. По отношение на затрудненията с Microsoft Teams компанията информира малко след първоначалния сигнал, че предприетите мерки са възстановили нормалната работа на услугата и нейните функции.

Платформата Downdetector, която следи за прекъсвания в работата на онлайн услуги, също регистрира проблеми с Microsoft Teams и Outlook, както и с други продукти на компанията в четвъртък.

От Microsoft допълниха, че проблемът с имейлите може да засегне свързаността с услугите на Microsoft 365 на потребители във всеки регион по света.