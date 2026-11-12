Служителите от най-голямата прокуратура - Софийската районна (СРП) и колегите им от Софийския районен съд изразиха несъгласието си с проекта на бюджет за 2027 г. Утре в 12 ч. те ще застанат пред сградата на прокуратурата и на Наказателното отделение на Софийския районен съд. Събитието ще е под надслов „Невидимите в съдебната система”.

Служителите от СРС дори огласиха точните суми, които всеки от тях получава за труда си.

Поясняват, че парите за облекло през последните години са средства, които компенсират ниското заплащане в администрацията на съдебната власт. А служителите в СРП започнаха и национална петиция срещу предвиденото увеличение на възнагражденията им с 5% и лишаването им от пари за облекло, които за много от тях са съществена част от годишния им доход.

Днес ВСС изцяло сподели петицията на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт. Членовете изразиха и лична позиция за подкрепа на правата и интересите на служителите.

Съюзът на съдиите в България също подкрепи възраженията на съдебните служители срещу законодателните предложения, засягащи техния материален статус.

Ръководството на ВКС също излезе с позиция срещу предвидените в проекта на бюджета за 2027 г. в частта му за съдебната власт.

„(…) независимостта на съдебната власт е застрашена с оглед предложеното прилагане на сбор от мерки, които поотделно изглеждат ограничени по обхват, но в своята съвкупност водят до съществено влошаване на материалните и организационните условия за функциониране на системата. Те създават предпоставки за намаляване на реалните доходи на съдебните служители чрез съчетаване на различни законодателни механизми, отслабват бюджетната самостоятелност на съдебната власт и допускат ограничаване на кадровия и капацитет без ясна обосновка и без анализ на въздействието върху независимостта”, казват от ВКС.

„От името на съдиите и съдебните служители във Върховния касационен съд на Република България се противопоставяме на предвидените в проекта на ЗДБРБ за 2027 г. законодателни мерки, касаещи съдебната власт, които ще ограничат бюджетната самостоятелност на съдебната власт в цялост и ще редуцират кадровия административен капацитет на съдебните органи при липса на обективни, прозрачни, пропорционални и общоприложими правила”, добавят от ВКС.

Колко получават деловодителите, секретарите, архиварите и призовкарите