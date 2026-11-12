Правят се компромиси от всички страни, за да имаме движение напред. Това каза в ефира на "Пресечна точка" председателят на УС на АИКБ Румен Радев по отношение на финансовата рамка. Той направи коментар по бюджета и по помощта, която държавата ще отпусне за бизнеса заради скъпия ток и газ.

"Започваме с нещата, които намираме за правилни в този бюджет. Това е бюджет, който се опитва да посрещне една тежка реалност, а именно, че няма как да харчиш повече, отколкото успяваш да изкараш. От тази гледна точка тук има отразена реалност", посочи той.

"Преди време бях обявил, че ние сме си поставили една цел - стремим се в рамките на консолидиран бюджет да преследваме цели от 2%, 1% и нулев - балансиран бюджет за 2029 г. Разбираме в същото време, че за да направиш подобна решителна стъпка в консолидация, това изисква реформи и те са изключително разходни реформи", заяви той.

"Едно от нещата, които ние приветствахме, и дано властта да се справи с това, е цялостният прочит на проблемите в ТЕЛК и в това число и проблеми с личните асистенти", добави Радев. Той уточни, че никой под никаква форма не коментира засягане на интереси на личните асистенти на болни деца, деца с увреждания и личните асистенти на тези, които наистина имат нужда от помощ от трето лице.

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След края на извънредното заседание на НСТС председателят на УС на АИКБ заяви, че една част, и то от най-важните послания, е срещнала разбиране. "А именно, че трябва да се стремим да задържим атрактивната, добрата, положителната бизнес среда. Това става, като не пипаш грубо в данъчно-осигурителния модел. Именно заради това не сме особено щастливи от повишаването на максималния осигурителен доход с тези 100 евро. В следващите години имаме също заложени по 100 евро - и за 2028 г., и за 2029 г.", отбеляза той, като изрази несъгласие и с минималните осигурителни прагове.

Радев определи като неприемлив данъка "свръхпечалба" и категориите, които обхваща. "Като някакъв извънреден приход той закърпва положение, под никаква форма няма как да го видим като проявление в период след това. В същото време разходите, особено нееластичните, растат", коментира той.

"Ако имате някъде нарушение на конкуренция, на добри практики, по-скоро първо задайте въпроса откъде са тези несъвършенства. Ако имате санкции, то тогава смисълът е, ако съберете някаква сума, да я насочите и да поправите тази пазарна неточност. Тогава мога да разбера логиката в подобни сборове, всичко друго е просто събиране на пари, за да се пълнят някакви дупки", смята той.

По отношение на цената на тока и на природния газ Радев заяви: "Очаквам дори и да не се постигне подкрепа и компенсация на много високо ниво със солидни пари, то поне да се подкрепи временно ликвидността в предприятията. Лошото е, че ако вие само с ликвидност се опитвате да решите проблема, това само отлага във времето ново ценообразуване и инфлация".

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Редактор: Ивета Костадинова