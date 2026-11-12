Езиковеди и филолози от Софийския университет се обявиха срещу Закона за българския език, приет на първо четене в парламента. Според Факултета по славянски филологии той въвежда излишен административен контрол и дублира вече действащи разпоредби. Преподавателите критикуват и идеята за задължително транслитериране.

В декларация на общото събрание на Факултета по славянски филологии се казва, че „Законопроектът стъпва повече върху повърхностни патриотични внушения, отколкото върху научно разбиране за природата на езика“.

Филолозите призовават депутатите да отхвърлят текстовете на второ четене.