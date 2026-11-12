Испания предприема нови мерки срещу жилищната криза, като засилва защитата на хората, застрашени да останат без дом, и дава възможност за удължаване на определени договори за наем с до две години. Промените са част от законодателния пакет на правителството на премиера Педро Санчес, насочен към ограничаване на спекулациите с недвижими имоти и облекчаване на домакинствата.

Една от основните мерки предвижда временно спиране на принудителното извеждане от жилища на хора в уязвимо положение, които нямат къде другаде да живеят. За определени категории случаи защитата е предвидена до края на 2030 г., като условията зависят от статута на собственика и конкретните обстоятелства.

Промените дават възможност и на наемателите да поискат удължаване на действащите си договори с до две допълнителни години. Мярката обхваща договори, които отговарят на определени законови изисквания, включително редовно плащане на наема. През допълнителния период условията по договора се запазват, освен в изрично предвидените изключения.

Правителството въвежда и ограничения върху увеличаването на наемите. За определени жилища, при които наемът вече надхвърля установените референтни стойности, не се допуска ново поскъпване. В останалите случаи, когато няма друго споразумение между страните, годишното увеличение е ограничено до 2% до края на 2027 г.

Законодателният пакет включва още мерки срещу спекулативното изкупуване на жилища, данъчни стимули и механизми за увеличаване на предлагането на достъпни имоти.

Испанското правителство определя достъпа до жилище като един от най-сериозните социални проблеми в страната. В големите градове и туристическите райони високите наеми затрудняват все повече домакинства, особено младите хора и семействата с по-ниски доходи.

Новите разпоредби са част от усилията на кабинета „Санчес“ да осигури по-голяма сигурност за наемателите и да ограничи случаите, в които хора губят жилищата си, без да имат възможност за алтернативно настаняване.