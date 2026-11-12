Българският автомобилен състезател Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 с „Рейсинг Булс“ през 2027 г. Тимът официално потвърди, че ще запази настоящите си пилоти Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад и през следващия сезон. Решението слага край на продължилите месеци спекулации, че 19-годишният българин може да получи място в най-престижния автомобилен шампионат. Това съобщават Reuters и официалният сайт на Формула 1.

Announcing Nikola Tsolov as Reserve Driver for Oracle Red Bull Racing and @visacashapprb in 2027 🇧🇬 #F1 || #GivesYouWings https://t.co/TpxtXQwvUi — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 12, 2026

Малко по-късно стана ясно, че Цолов ще бъде резервен пилот за отборите на „Ред Бул“ и „Рейсинг Булс“ през 2027 г.

Ръководителят на „Рейсинг Булс“ Алън Пермейн заяви, че е доволен от решението да запази двамата състезатели. „И двамата показаха своите способности и потенциал през сезона. Убеден съм, че това е най-добрата пилотска двойка за нас, която съчетава опит и амбиция“, посочи той.

За Никола Цолов новината означава, че поне засега възможността да направи следващата крачка към Формула 1 с отбора от системата на „Ред Бул“ отпада.

Българинът привлече вниманието със силното си представяне във Формула 2, където се бори за челните позиции в шампионата. През сезона той получи възможност да натрупа опит и с болид от Формула 1, включително по време на свободна тренировка за Гран при на Мексико.

Въпреки това ръководството на „Рейсинг Булс“ реши да не прави промени в състава си. Засега няма официална информация каква ще бъде следващата стъпка в кариерата на Цолов и дали той ще получи друга възможност за участие във Формула 1 през 2027 г.

Междувременно повечето места на стартовата решетка за следващия сезон вече са разпределени. Сред оставащите въпросителни е второто място в „Хаас“, където бразилецът Рафаел Камара вече е потвърден като пилот. Неяснота има и около окончателния състав на „Кадилак“, но това не означава, че отборът е обявил свободно място.