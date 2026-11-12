Украинската шампионка по свободно гмуркане Катерина Садурска постави нов световен рекорд за най-дълбоко спускане без плавници. Постижението беше направено край бреговете на Доминикана.

Тя успя да достигне дълбочина от 90 метра за 3 минути и 33 секунди с поемането на дъх само веднъж. Това е общо десети рекорд за Садурска. През последните четири години тя доминира в надпреварата. Новото постижение подобрява собствения ѝ рекорд от 88 метра, поставен през ноември 2025 г. на същото място.

„90 метра е специално число и трябваше да свикна с мисълта за него“, заяви Садурска. Тя допълни, че психологическата подготовка е от огромно значение в този спорт и че не била съвсем сигурна дали ще направи опит за гмуркането.

Садурска посвети постижението си на Украйна. Тя заяви, че иска да напомни на света, че украинците продължават да се борят за свобода и демокрация.

С този резултат тя постави световен рекорд в дисциплината без плавници с най-дълбоко гмуркане, постигано някога от жена. Само малцина мъже са успявали да се гмурнат на по-голяма дълбочина.

34-годишната Садурска преди това се е състезавала на олимпийско ниво в артистичното плуване, а след това се насочва към свободното гмуркане.