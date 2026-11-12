Над 600 000 литра вода изтекоха в канализацията на плувния басейн „Диана". Това съобщи министърът на спорта Енчо Керязов в пост в личния си профил във Facebook.

"Щетите са сериозни - повредени помпи, затворен басейн, провалени тренировки и отменено национално състезание. Цената отново плащат държавата, родителите, спортистите и децата!", пише Керязов в социалната мрежа.

По думите на министъра в докладната записка, която е получил от управителя на комплекса, пише, че на 9 ноември, около 09:30 ч., камерите за видеонаблюдение регистрират влизането на служителя Е. Т. в техническото помещение под басейна. "Според докладната на този служител не са възлагани дейности по помпите и изпускателните кранове. Малко по-късно той напуска помещението с видимо мокри дрехи, без да съобщи за проблем. На следващия ден е установен спад на водното ниво. Последвалата техническа проверка констатира повредено оборудване, разхлабени елементи, неизправни кранове и изтичане на вода към канализацията", посочва Керязов.

И пита: "Какво е правил служителят в техническото помещение? Кой му е възложил тези действия? И има ли връзка между посещението му и последвалата авария? И още един важен факт! Този служител НЕ Е назначен от сегашното ръководство на дружеството! Прокуратурата вече е сезирана за съмненията за неправомерна намеса в съоръженията. Случайност, безотговорност или умишлен саботаж? Отговорите трябва да бъдат дадени от компетентните органи. Настоявам за пълно разследване, установяване на всички щети и търсене на отговорност от всеки, чиято вина бъде доказана! Няма да допусна държавната собственост да бъде увреждана без последствия! Спортът и децата на България не трябва да плащат цената", допълва в поста си спортният министър.