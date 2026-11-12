От 13 ноември 2026 г. гражданите отново ще могат да подават заявления за издаване на международни паспорти с 10-годишна валидност. Услугата се възстановява във всички звена на дирекция „Български документи за самоличност“ към МВР. Заявления ще се приемат и за трите вида услуги – обикновена, бърза и експресна. Така гражданите ще могат да избират дали да получат новия си документ в срок до 30 дни, до три работни дни или до осем работни часа. По темата България Временно спират издаването на паспорти с 10-годишна валидност

За хората на възраст между 18 и 70 години стандартната услуга ще струва 29 евро. При бърза поръчка таксата е 58 евро, а при експресна – 145 евро. Значително по-ниски са сумите за гражданите над 70 години. Те ще заплащат 7 евро за обикновена услуга, 14 евро за бърза и 35 евро за експресна. Преференциални такси са предвидени и за хората с трайно намалена работоспособност или с вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. За тях издаването на паспорт струва съответно 2, 4 или 10 евро в зависимост от избрания срок.

От МВР уточняват, че размерът на таксите е определен с промени в Тарифа № 4 за услугите, предоставяни от ведомството. Те са приети с постановление на Министерския съвет от 9 октомври 2025 г. и са в сила от 1 януари 2026 г.