Руски военнослужещ, за когото местни медии съобщават, че е полковник, загина при експлозия на автомобил в Санкт Петербург. Взривът е станал сутринта в Пушкинския район на града, а руските власти са започнали разследване за убийство.

По информация на руското издание „Деловой Петербург“ експлозията е избухнала около 7 часа местно време на Колпинското шосе, в квартал „Славянка“. Загиналият е бил в автомобила, когато е станал взривът.

Според публикации в местни медии взривно устройство е било поставено под превозното средство. Други руски медии съобщават, че бомбата вероятно е била задействана дистанционно. Тази информация не е официално потвърдена.

Експлозията е засегнала и преминаващ наблизо автобус, в който според предварителните данни са пътували между 30 и 40 души. Няма информация за пострадали сред пътниците. Руският Следствен комитет е образувал наказателно дело за убийство. Разследващите установяват обстоятелствата около експлозията, начина на задействане на взривното устройство и евентуалните извършители. Мотивът за предполагаемото покушение остава неизвестен.