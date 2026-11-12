В Университетската специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ в София беше открита високотехнологична лаборатория за анализ на походката и движението. Единствена по рода си не само в България, но и на Балканския полуостров, лабораторията дава на специалистите възможност да измерват прецизно нарушенията в движението, да планират лечението според нуждите на всеки пациент и да проследяват резултатите от него.

Лабораторията има приложение в ортопедията, неврологията, рехабилитацията и спортната медицина. При деца с церебрална парализа например анализът показва как се движат ставите и как работят мускулите във всяка фаза на крачката. Тази информация помага на медицинския екип да планира терапията по-прецизно и да проследи как се променя движението на детето след лечението.

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Средствата за закупуване на системата са осигурени от Медицинския факултет на Медицински университет - София. Новата лаборатория създава условия и за научни изследвания, които да подпомагат развитието на диагностиката и рехабилитацията в България.