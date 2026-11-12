Правителството предприема мерки за компенсации на бизнеса, без да е направило достатъчно задълбочена оценка на последствията и дългосрочните разходи. Това коментира в предаването "Денят на живо" икономистът Георги Ганев. Според него обявеният от кабинета пакет от мерки за 2 млрд. евро в подкрепа на бизнеса и домакинствата крие риск от натрупване на нови дългове, които в крайна сметка ще бъдат платени от следващите поколения.

„Трудната част от решението не беше съобщена. Беше казано откъде ще дойдат парите, но все пак става дума за ограничен ресурс“, посочи той. По думите му използването на средства от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и ББР поставя въпроси за устойчивостта на избрания подход.

Ганев изрази съмнения и относно ефективността на субсидиите, като отбеляза, че те могат да отслабят стимулите на бизнеса да инвестира в енергийна ефективност и конкурентоспособност. Според него подобни мерки трябва да бъдат добре подготвени и предшествани от оценка на въздействието.

Той определи проектобюджета като лишен от съществени структурни реформи и посочи, че липсват достатъчно амбициозни промени в социалното подпомагане, здравеопазването и земеделието. Особено критичен беше към системата на субсидиране в земеделието, която според него е силно изкривена в полза на зърнопроизводството.

Икономистът коментира и една от много болезнените теми - реформата в ТЕЛК. "Например заявлението, че за личната помощ, която беше дадена, се замразяват всички помощи.В някои от тези случаи става дума за чиста корупция и злоупотреба с публични ресурси, за лъжа и измама. Други обаче са свързани с наистина сериозни житейски проблеми, за решаването на които всъщност е създадено това законодателство. Замразяването на всички плащания, включително и на тези за хората, които действително се нуждаят от тях, може би е най-лесният подход. Но истинската борба с корупцията, която не се забелязва при подобни действия, липсва в тази реформа", категоричен е той.

По думите му цялата система на социално подпомагане също не е достатъчно добре насочена към хората, които действително се нуждаят от помощ. "Но по-доброто ѝ насочване ще изисква политическа битка, защото ще има отпор", подчерта той.

По отношение на пенсионната система Ганев настоя социалните плащания да бъдат ясно разграничени от осигурителните пенсии и помощите да се насочват към хората, които действително се нуждаят от тях.

Той разкритикува и идеята за облагане на свръхпечалбите, определяйки я като „пълно безумие“. Според него временни данъчни мерки не могат да бъдат устойчив източник за финансиране на постоянни държавни разходи. „Първо трябва да се мисли, може би седем пъти да се мисли, и чак тогава да се реже“, категоричен е икономистът.

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