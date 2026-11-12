Министърът на туризма д-р Илин Димитров обсъди с председателя на Комисията по туризъм към Германския Бундестаг Аня Карличек възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в туризма. Срещата се проведе в рамките на работното посещение на министъра в Берлин, насочено към развитието на германския пазар, разширяването на въздушната свързаност и привличането на повече туристи през 2027 г.

„Подготовката за силен сезон изисква да сме много активни в момента. Германия е ключов партньор за българския туризъм. Искаме повече германски гости да избират България и да я посещават целогодишно“, заяви министър Димитров.

Снимка: Министерството на туризма

Обсъден беше германският фонд за гарантиране на пътуванията – Deutscher Reisesicherungsfonds (DRSF). България проучва възможностите за създаване на национален гаранционен фонд, като германският опит представлява интерес по отношение на финансирането, управлението и защитата на потребителите. На срещата беше договорено да се осъществи контакт с ръководството на фонда със съдействието на Комисията по туризъм. В разговора участва и посланикът на България в Германия Григор Порожанов.

Министър Димитров представи и наскоро учредената в България Асоциация на висшите училища, подготвящи кадри в туризма. Ще бъдат осъществени контакти с германски образователни институции за участие в бъдещи инициативи на асоциацията и за развитие на сътрудничество между висшите училища в двете страни.

Снимка: Министерството на туризма

Аня Карличек прояви интерес към гостуване в България за конкурса „Евровизия“ в Бургас и на планираната за юни 2027 г. конференция на Световната организация по туризъм към ООН.

Разговорът в Бундестага е част от поредица срещи на министър Димитров в Берлин с представители на водещи германски туристически организации, туристическия бизнес и авиокомпании за укрепване на позициите на България на германския пазар.