В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха музикантът Стоян Михалев, политологът Милен Желев и адвокатът Ангел Чакъров.

В първата дискусия те коментираха напрежението в НС заради Закона за личната помощ.

Политиците вече „загряват“ за още една битка - местните избори. Има ли шанс Васил Терзиев за втори мандат? Това беше темата на втория разговор в студиото.

Цялото предаване гледайте във видеото.