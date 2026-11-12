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"Съдебен спор" заради кучета, котки и клюки
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Смелост, постоянство и прозрачност са успешните методи за промяна в образованието според Кремена Сьодерстрьом
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Глория залага на музикалния си усет в „Пееш или лъжеш“
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Исторически племенен съвет в “Игри на волята” тази вечер
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Велизар от „Игри на волята“: Социалната игра е да движиш нещата отвътре и те да се случват по твоя начин
В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха музикантът Стоян Михалев, политологът Милен Желев и адвокатът Ангел Чакъров.
В първата дискусия те коментираха напрежението в НС заради Закона за личната помощ.
Политиците вече „загряват“ за още една битка - местните избори. Има ли шанс Васил Терзиев за втори мандат? Това беше темата на втория разговор в студиото.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Редактор: Ивета Костадинова