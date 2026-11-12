Двама младежи на 18 и 22 години са обвинени за грабеж на непълнолетни ученици в София. Нападението е извършено на автобусна спирка в района на метростанция „Сливница“, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Според разследването на 10 ноември двамата обвиняеми нападнали момчетата и със сила им отнели пари. Единият хванал ученик за гърдите и якето, докато съучастникът му издърпал портфейла на другото момче.

След това нападателите предупредили учениците да не вдигат шум, ако не искат да си имат проблеми, и избягали с откраднатите пари.

От прокуратурата уточняват, че 22-годишният обвиняем вече е осъждан, като новото престъпление е извършено в изпитателния срок на предишна присъда. Двамата са задържани с прокурорско постановление за срок до 72 часа. На 12 ноември прокуратурата е поискала от Софийския районен съд да ги остави за постоянно в ареста. По случая се води разследване за грабеж, извършен в съучастие. Законът предвижда наказание лишаване от свобода.