Нова защитена местност с площ близо 1700 декара е обявена край село Райново, община Димитровград.

Снимка: МОСВ

Заповедта за създаването на „Райновска гора“ е издадена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Снимка: МОСВ

Целта е да бъдат съхранени ценни горски местообитания и редки животински видове.

Снимка: МОСВ

Районът е дом на защитени птици, сред които малък креслив орел, черна каня, голям ястреб и синявица.

Снимка: МОСВ

Там се срещат още сухоземни костенурки, редки змии, гущери и земноводни.

Снимка: МОСВ

Под закрила попадат и характерни за Тракия дъбови гори.

В границите на местността се забраняват строителството, сечта, добивът на подземни богатства, изхвърлянето на отпадъци и паленето на огън, както и други дейности, които могат да увредят природните местообитания.

Снимка: МОСВ

Предложението за обявяване на защитената територия е направено по инициатива на природозащитника Митко Желязков с подкрепата на Народно читалище „Марица - 2008“ и местната общност.

Снимка: МОСВ