Природният газ е поскъпнал с близо 75% за година, а настоящата му цена вече надхвърля с почти 55% прогнозната стойност, заложена при определянето на цените на парното и топлата вода. Разликата е значително над прага от 15%, при който нормативната уредба предвижда възможност за преразглеждане на регулираните цени. Това поставя въпроса дали домакинствата ще плащат повече за отопление и електроенергия още преди края на настоящия ценови период.

През ноември миналата година мегаватчас природен газ е струвал 33,65 евро, докато през същия месец на 2026 г. цената достига 58,43 евро. Увеличението е с близо 74 на сто. А поскъпването може да продължи и през декември, след като „Булгаргаз“ поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране нова цена от 66,83 евро за мегаватчас - с над 14% повече спрямо ноември.

Същественото разминаване обаче е между реалната цена на синьото гориво и прогнозата, въз основа на която регулаторът е изчислил разходите на топлофикациите.

За периода от 1 юли 2026 г. до 30 юни 2027 г. КЕВР е заложила средна прогнозна цена на природния газ от 37,90 евро за мегаватчас. Само през ноември действителната стойност вече е с близо 55% по-висока. Ако бъде одобрено и поисканото поскъпване за декември, разликата спрямо годишната прогноза ще достигне над 76%.

Според Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия КЕВР може да преразгледа тарифите, когато има съществено отклонение между заложената прогнозна цена на газа и реалните и очакваните стойности за останалата част от ценовия период. Нормативната уредба предвижда праг от над 15%, но достигането му не означава автоматично увеличение на сметките. Необходим е анализ, който да отчете и очакваните цени през следващите месеци.

По правило цените на електроенергията, парното и топлата вода за домакинствата се определят за една година - от юли до юни. Законодателството обаче допуска извънредни корекции. При електроенергията те могат да се правят най-много веднъж на тримесечие, а при топлинната енергия - веднъж на шест месеца.

При последното определяне на цената на газа през ноември, когато се проведоха и президентските избори, председателят на КЕВР Пламен Младеновски увери, че „към настоящия момент“ няма да се пристъпва към преразглеждане на цените на парното и електроенергията за бита.

Позицията беше приветствана и от правителството. Премиерът Румен Радев пое ангажимент да бъдат осигурени необходимите средства за запазване на цените. „Задача на правителството е да обезпечим тези защитни механизми с достатъчно ликвидност, съответно във Фонда за сигурност на електроенергийната система, което и ще направим. Така че цените на тока за бита и на парното няма да бъдат повишавани“, заяви тогава министър-председателят.

Още през ноември регулаторът настоя „Булгаргаз“ да потърси възможности за ограничаване на поскъпването. Първоначалното предложение на дружеството беше за 59,08 евро за мегаватчас, но в крайна сметка КЕВР утвърди цена от 58,43 евро - само с 65 евроцента по-ниска.

Сега предстои регулаторът да се произнесе и по декемврийското заявление на обществения доставчик. Все още не е ясно дали поисканата цена ще бъде одобрена изцяло и дали продължаващото поскъпване на природния газ ще наложи преразглеждане на цените за битовите потребители. Ключовият въпрос е дали натрупаното отклонение от годишната прогноза ще може да бъде компенсирано, без увеличението да достигне до сметките на домакинствата.