-
Каква е оценката на бизнеса за бюджета и енергийните компенсации
-
Министерството на транспорта работи по 31 мерки за безопасност на пътя
-
Радев: Европа трябва да участва в преговорите за Украйна, без нея не може да има нова архитектура на сигурността
-
Екатерина Бончева вижда личен мотив в предложението за преместване на Комисията по досиетата
-
Недоволство заради предложени промени в Закона за личната помощ
-
Десетки лидери се събраха на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин
България и Румъния са сред най-силно засегнатите от напрежението в Черно море, а трайна сигурност в региона не може да има без прекратяване на войната в Украйна. Това заяви председателят на ВМРО и бивш министър на отбраната Красимир Каракачанов в предаването „Денят на живо“.
По думите му военните действия застрашават важни търговски маршрути и нанасят икономически щети на черноморските държави. „Ние няма как със силите на две страни, макар и членки на НАТО и Европейския съюз, да осигурим мира в целия Черноморски регион, докато две от другите черноморски държави водят активни бойни действия“, коментира той.
Каракачанов подчерта, че евентуални удари в българските териториални води биха представлявали сериозна ескалация. Според него единственият устойчив изход е постигането на споразумение за прекратяване на войната. „Няма как да се подсигури сигурността, докато войната не спре“, категоричен беше бившият военен министър.
Той коментира и споровете в Европейския съюз около финансирането на Украйна, като подкрепи позицията на премиера Румен Радев България да не бъде принуждавана да участва в гарантирането на нови заеми. Каракачанов определи евентуалния натиск от страна на германския канцлер Фридрих Мерц като „доста брутално изнудване“.
„Ние нямаме пари да си решим проблемите в икономиката, нямаме пари да си решим проблемите в енергетиката, нямаме пари дори да си направим детската болница, за която се говори вече седем години. Обаче трябва да гарантираме милиарди за пореден път“, заяви той.
Каракачанов засегна и темата с тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 12 души. Според него трагедиите по пътищата са резултат не само от нарушенията на шофьорите, но и от дългогодишни проблеми в образованието и работата на институциите. „Ние водим една перманентна война вече 30 години“, коментира той.
По отношение на възнагражденията в армията бившият министър настоя заплатите на военнослужещите поне да бъдат индексирани спрямо инфлацията. „Предишните увеличения на заплатите на военнослужещите бяха изядени от инфлацията“, посочи Каракачанов.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Цветина Петкова