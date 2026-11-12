България и Румъния са сред най-силно засегнатите от напрежението в Черно море, а трайна сигурност в региона не може да има без прекратяване на войната в Украйна. Това заяви председателят на ВМРО и бивш министър на отбраната Красимир Каракачанов в предаването „Денят на живо“.

По думите му военните действия застрашават важни търговски маршрути и нанасят икономически щети на черноморските държави. „Ние няма как със силите на две страни, макар и членки на НАТО и Европейския съюз, да осигурим мира в целия Черноморски регион, докато две от другите черноморски държави водят активни бойни действия“, коментира той.

Каракачанов подчерта, че евентуални удари в българските териториални води биха представлявали сериозна ескалация. Според него единственият устойчив изход е постигането на споразумение за прекратяване на войната. „Няма как да се подсигури сигурността, докато войната не спре“, категоричен беше бившият военен министър.

Той коментира и споровете в Европейския съюз около финансирането на Украйна, като подкрепи позицията на премиера Румен Радев България да не бъде принуждавана да участва в гарантирането на нови заеми. Каракачанов определи евентуалния натиск от страна на германския канцлер Фридрих Мерц като „доста брутално изнудване“.

„Ние нямаме пари да си решим проблемите в икономиката, нямаме пари да си решим проблемите в енергетиката, нямаме пари дори да си направим детската болница, за която се говори вече седем години. Обаче трябва да гарантираме милиарди за пореден път“, заяви той.

Каракачанов засегна и темата с тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 12 души. Според него трагедиите по пътищата са резултат не само от нарушенията на шофьорите, но и от дългогодишни проблеми в образованието и работата на институциите. „Ние водим една перманентна война вече 30 години“, коментира той.

По отношение на възнагражденията в армията бившият министър настоя заплатите на военнослужещите поне да бъдат индексирани спрямо инфлацията. „Предишните увеличения на заплатите на военнослужещите бяха изядени от инфлацията“, посочи Каракачанов.

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