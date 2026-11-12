Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио при републиканците, както и сенаторът Джон Ософ и бившият министър на транспорта Пийт Бутиджидж при демократите, се открояват сред възможните претенденти за президентските избори в САЩ през 2028 г. Това показва ново социологическо проучване на Reuters/Ipsos.

Сред регистрираните избиратели на Републиканската партия 45% определят Рубио като „отличен“ потенциален кандидат за президент, а 43% дават същата оценка на Ванс. На следващо място е губернаторът на Флорида Рон Десантис с 32%. Сред обсъжданите имена са още Доналд Тръмп-младши и сенаторът Тед Круз.

При демократите начело по този показател са сенаторът от Джорджия Джон Ософ и бившият министър на транспорта Пийт Бутиджидж, които получават по 29%. Следват бившият вицепрезидент Камала Харис и губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм с по 23%, докато конгресменът Александрия Окасио-Кортес събира 15%.

Никой от потенциалните претенденти все още не е обявил официално кандидатурата си. До началото на вътрешнопартийните избори остава повече от година, което означава, че политическите нагласи и списъкът с кандидати могат съществено да се променят.

Доналд Тръмп продължава да оказва силно влияние върху бъдещето и на двете партии. Републиканците са разделени между желанието за продължаване на неговата политика и необходимостта от нов политически курс. Според Reuters недоволството от президента се засилва на фона на войната с Иран и поскъпването на горивата. Самият Тръмп вече е обсъждал със свои съюзници евентуалния избор между Ванс и Рубио, но заяви пред CBS, че не е задължително да подкрепи конкретен кандидат на първичните избори.

Различия има и сред демократите, особено по въпроса доколко остро партията трябва да се противопоставя на президента и дали да настоява за процедура по импийчмънт. Докато Окасио-Кортес смята, че подобна възможност трябва да остане на дневен ред, Бутиджидж не проявява особен интерес към нея.

Особено внимание привлича Джон Ософ, който наскоро спечели преизбирането си за сенатор от Джорджия с преднина от 18 процентни пункта. Успехът му е значим на фона на резултатите от президентските избори през 2024 г., когато Тръмп победи в щата с около два пункта. Ософ се отличава и с острите си публични критики срещу настоящия държавен глава.

Проучването отчита и разлики в разпознаваемостта на политиците. Около една трета от демократите не са чували за Ософ, докато при Бутиджидж този дял е близо една пета. При републиканците Ванс е почти универсално разпознаваем, а приблизително всеки шести избирател не познава Рубио.

Анкетата е проведена сред 1705 пълнолетни американци, включително приблизително по 500 регистрирани избиратели от всяка от двете основни партии. Статистическата грешка при партийните извадки е около пет процентни пункта.

Политическите анализатори предупреждават, че е твърде рано за категорични изводи. Според демократическия стратег Илейн Камарк тепърва ще става ясно кои политици действително ще се включат в надпреварата, а настоящите нагласи не позволяват да се прогнозира нейният победител.