Последните 300 000 дози противогрипни ваксини, осигурени по националните програми за безплатна имунизация, се разпределят към личните лекари в страната. Доставките се извършват тази седмица, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Ваксините са предназначени за деца и хора на възраст 65 и повече години, които могат да се имунизират безплатно по съответните национални програми. С приключването на доставките общият брой на осигурените дози за настоящия сезон достига 547 504, като 500 000 от тях са инжекционни.

По данни на здравното министерство досега са поставени 108 518 ваксини, включително 20 484 назални. Последните се прилагат без убождане и са предназначени за деца. От ведомството напомнят, че ноември е подходящ момент за имунизация срещу сезонния грип. Кампанията по националните програми започна през октомври и ще продължи до края на март 2027 г. Здравните власти подчертават, че ваксинацията е препоръчителна не само преди началото на грипния сезон, но и по време на разпространението на вирусите. Тя намалява вероятността от тежко протичане на заболяването, усложнения и необходимост от болнично лечение.