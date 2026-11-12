Окръжният съд в Кърджали оправда Лютви Местан по обвинението за катастрофата край момчилградското село Загорско през 2019 г. При произшествието загина бебе. Вторият подсъдим по делото – Юсеин Ахмед, бащата на детето, получи условна присъда от три години затвор с пет години изпитателен срок, предаде кореспондентът на БТА в Кърджали Валентина Стоева.

Съдът постанови и той да бъде лишен от право да управлява автомобил за срок от шест години. По делото са присъдени и разноски в размер на над 27 хиляди евро.

Присъдата беше обявена от съдия Йорданка Янкова след девет часа заключителни пледоарии. Решението може да бъде обжалвано в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.

След заседанието Лютви Местан благодари на съда за „справедливата присъда“. По думите му решението е възстановило доверието му в българската правосъдна система.

„Честно казано, очаквах тази присъда още от първия ден“, заяви Местан. Той отправи критики към прокуратурата и обвини прокурорите, че са нарушили конституционните му права.

Местан посочи, че след окончателното приключване на процеса ще потърси правата си. Той заяви, че ще поиска справедлив съд за всички, които според него са дали неверни свидетелски показания.

„Не съм изпълнен с мъст. Единственото нещо, което ще ме води, е тържество на справедливостта докрай“, каза той.

Вторият подсъдим Юсеин Ахмед отказа коментар пред медиите. Неговият адвокат Николай Димитров обаче съобщи, че още утре ще бъде подадена жалба срещу присъдата.

Защитата ще поиска събирането на допълнителни доказателства, които не са били допуснати досега. Адвокатът постави под съмнение и експертизата, на която съдът е основал осъдителното решение спрямо неговия клиент.

„Имаме заключение на вещи лица, единият не си е взел изпитите за вещо лице, а другият въобще не се е явил на изпита. Това е експертизата, върху която съдът е постановил осъдителна присъда спрямо нашия доверител“, заяви Николай Димитров.