Трудните моменти в живота могат да бъдат възможност за промяна, личностно израстване и откриване на неподозиран потенциал. Това е едно от посланията в книгата „Огледало“ на Биляна Савова. Четиво за живота такъв, какъвто е – училище, предизвикателство, награда и може би винаги нещо, което си струва усилията.

„Винаги е добре да намерим причина да станем и да продължим, защото животът това иска от нас. И ако ни се случват трудни неща, и ако нещо ни разклаща, ако нещо ни блъска в някаква стена, всъщност това е наистина, за да се събудим и да направим нещо различно. Нещо, което ще ни направи по-добри, ще ни направи по-силни и ще ни накара наистина да отворим потенциала, който носим в себе си“, споделя Биляна Савова.

По думите ѝ ако животът е задача, то нашата мисия наистина е да намерим решението, независимо пред какво ще се изправим.

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