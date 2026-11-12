Бюджетът за 2027 г. не показва съществени промени спрямо досегашната финансова политика. Това заяви финансовият анализатор Преслав Райков в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

По думите му очакванията са били новият бюджет да отрази заявените от „Прогресивна България” намерения за различен подход към управлението на публичните финанси. „Не виждаме някакви драстични разлики и промени. Не виждаме и желание за влизане под 3% дефицит. България няма абсолютно никаква нужда от дефицит, защото той е безцелно изхарчен. Отива в краткосрочни разходи, основно за администрация и бонуси”, коментира Райков.

Той изрази съмнения и относно планираните 800 млн. евро приходи от данъка върху свръхпечалбите. „Те най-вероятно няма да бъдат събрани в пълен мащаб. Компаниите и секторите, от които трябва да бъдат събрани, са много добре счетоводно подготвени. Това със свръхпечалбата може да бъде заобиколено много лесно”, заяви анализаторът.

Райков критикува и разходната част на бюджета, като постави под въпрос реалното изпълнение на обещаното съкращаване на администрацията. „Не видяхме толкова амбициозно съкращаване на администрацията. Много силно се съмнявам, че тези заявени 5 хиляди бройки ще бъдат реализирани”, посочи той.

Финансовият анализатор коментира и броя на хората с решения на ТЕЛК, като според него близо 1 млн. българи с такива решения представляват значителна тежест за икономиката.

Целия разговор гледайте във видеото.