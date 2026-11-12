Какви са правата на потребителите при продължително прекъсване на топлоподаването и кога могат да получат обезщетение? Какво да направят и как да защитят правата си в тази неприятна ситуация? Подробности даде адвокат Станислава Стоянова в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Това, което хората могат да направят, е да пускат жалби както до Комисията за защита на потребителите, така и до самата „Топлофикация”, каза адвокат Стоянова.

И обясни, че трябва да се прави разлика между планиран ремонт и авария. „Това дава яснота по отношение на неустойките”, каза адвокат Стоянова.

Тя призова всеки засегнат да се консултира с адвокат и да потърси правата си. Но препоръчва това да се прави извънсъдебно.

„По такова дело задължително се назначават съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертиза, които утежняват разходите - адвокатско възнаграждение и държавна такса, която се плаща по сметка на съда”, каза адвокат Стоянова.

Жалбата трябва да съдържа периода, за който хората конкретно са останали без топлоподаване.

Когато има планов ремонт „Топлофикация”, трябва да предупреди за него 15 дни по-рано. Ако той продължи по-дълго от предвиденото, отново трябва да предупреди абонатите.

„Ако продължава безконечно, означава, че под формата на авария се прикриват планови ремонти, което не е в интерес на никого. И тогава вече хората могат да си търсят неустойки за периода, за който са останали без топлоподаване”, каза адвокат Стоянова.

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