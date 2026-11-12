Временни ограничения на движението се въвеждат по автомагистрала „Тракия“ заради ремонт на пътната настилка. От 9:00 ч. на 13 ноември до 9:00 ч. на 17 ноември шофьорите ще преминават само в изпреварващата лента в двукилометров участък в посока София.

Ремонтните дейности ще обхванат отсечката между втория и нулевия километър на магистралата, на територията на Софийска област. През този период активната и аварийната ленти ще бъдат затворени за движение, докато се извършват частични ремонти на асфалта.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават водачите да се движат с повишено внимание, да спазват въведените ограничения на скоростта и да избягват рискови маневри.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде намерена на сайта на АПИ , както и на денонощния телефон 0700 130 20.