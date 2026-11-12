Европейската комисия започва проучване на възможностите за внедряване на клетъчни системи за откриване и проследяване на дронове с двойна употреба. Институцията отправи покана към европейските държави и представители на частния сектор да заявят интерес към инициативата, която цели да подобри сигурността и защитата на критичната инфраструктура, предаде кореспондетът на БТА Николай Желязков.

Проектът предвижда използването на изкуствен интелект и телекомуникационни мрежи за откриване на безпилотни апарати. В обхвата му попадат както свързани дронове, които използват обществени или частни телекомуникационни мрежи, така и такива, които не са свързани към мрежа.

Една от възможностите е чрез изкуствен интелект да бъдат откривани дронове, използващи телекомуникационни мрежи. Предвижда се също клетъчните технологии да бъдат използвани за засичане на безпилотни апарати без мрежова връзка. Системите за откриване и проследяване ще могат да бъдат свързани с платформи за командване и управление, както и със средства за противодействие на дронове.

Инициативата е част от усилията на ЕС за справяне с нарастващите заплахи от безпилотни апарати. Сред потенциалните рискове са смущения в работата на летища, заплахи за ключова инфраструктура, гранични райони, транспортни възли и обществени пространства, както и рискове за морската сигурност.

Европейската комисия предвижда да осигури финансиране за разработването на проекти, свързани с проучването и внедряването на новите технологии.