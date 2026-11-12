Европейският парламент избра с абсолютно мнозинство от 423 гласа евродепутата от групата на Зелените Тили Мец от Люксембург за нов заместник-председател на институцията. Българският кандидат Рада Лайкова от „Възраждане“ и групата „Европа на суверенните нации“ получи подкрепата на 114 евродепутати, предава кореспондетът на БТА Николай Желязков.

Общо в тайното електронно гласуване бяха подадени 579 гласа. От тях 42 бяха „въздържал се“ и не бяха включени в крайния резултат, съобщи водещият пленарното заседание в Брюксел.

Преди същинския вот евродепутатите проведоха две пробни гласувания, в които трябваше да избират между певците Фил Колинс и Дженифър Лопес. При първия тест повече гласове събра Колинс, а при втория - Лопес.

Изборът на нов заместник-председател се наложи, след като досегашният титуляр на поста Николае Щефануца от Румъния се оттегли, за да стане съпредседател на своята политическа група в Европейския парламент. Според правилника на институцията при подобна ситуация се избира нов заместник-председател, който заема мястото на своя предшественик в съществуващия ред на старшинство.

Европейският парламент има общо 14 заместник-председатели. Бюрото на институцията се състои от председател, 14 заместник-председатели и петима квестори. Сред квесторите е и българският евродепутат Андрей Ковачев от ГЕРБ/ЕНП. Съставът на Бюрото трябва да отразява в общи линии числеността на политическите групи в парламента.