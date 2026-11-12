Два сигнала от браншови организации за поискани пари за извозване и съхранение на катастрофирали автомобили са постъпили след тежкия пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“. До момента обаче няма жалби от собственици или шофьори на пострадали превозни средства, съобщиха от полицията в Ямбол на брифинг в базата в село Веселиново, където се съхранява голяма част от автомобилите, участвали във верижните сблъсъци.

По-рано заместник-председателят на Европейския транспортен клъстер Йоанна Лалова коментира в ефира на „Здравей, България“, че превозвач нерегламентирано поискал заплащане в размер 8000 евро, за да бъде извозен камион от мястото на катастрофата. По думите ѝ транспортният бранш е уведомил директора на Областната дирекция на МВР в Ямбол за случая. Става въпрос за Динко Вълев - по-познат като "ловеца на бежанци". Той отрече твърденията по свой адрес.

Директорът на полицията в града старши комисар Добрин Димитров обясни, че в базата в село Веселиново са оставени 20 автомобила, определени от следствените органи като веществени доказателства. Мястото е под постоянно видеонаблюдение. Останалите превозни средства, чиито собственици не са били на място след инцидента, също са насочени към базата. Част от автомобилите са се придвижили на собствен ход, а други са били транспортирани с репатраци. Има създадена организация собствениците да ги получат си след необходимите огледи. Автомобилите, които служат като доказателства, ще могат да бъдат освободени след извършването на оглед от Националната следствена служба и с разрешение на прокурор и следовател.

„Собственикът на базата съхранява и извози безплатно автомобилите. Безплатна е помощта и за хората, които са предпочели частни фирми", обясни старши комисар Димитров.

Началникът на отдел „Охранителна полиция“ комисар Любомир Донев допълни, че пристигащите в базата собственици предимно изискват личните си вещи и документи, останали в автомобилите.