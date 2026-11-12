Северна Корея отхвърли съвместната декларация на външните министри на страните от Г-7 от тази седмица, в която се настоява за прекратяване на ядрената ѝ програма, и заяви, че остава твърдо ангажирана с притежаването на ядрени оръжия.

Пхенян ще продължи ускореното развитие на средствата си за възпиране на военни заплахи и ще отговори с действия на това, което определи като нарастващи военноморски заплахи от страна на САЩ и техните съюзници.