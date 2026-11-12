Иран ще определи формата и дневния ред на евентуални преговори със САЩ едва след изпълнението на седем условия, поставени от Техеран. Това заяви ръководителят на организацията „Басидж“ Хосейн Таеб, цитиран от БТА. По думите му основният въпрос за Ислямската република е условията да бъдат изпълнени и приети от другата страна, независимо колко време ще отнеме това.

„Американците първоначално говореха за седемдневен срок, а след това го съкратиха на два дни, но за нас това няма значение. Основният въпрос е изпълнението на условията, поставени от Ислямска република Иран. След това Иран ще вземе решение за формата и темите на преговорите“, посочи Таеб.

Таеб коментира и промяната в оценките за отбранителните способности на Иран след двата военни конфликта, които определи като американско-израелска агресия срещу страната - 12-дневната и 40-дневната война. Според него случилото се е променило съществено предишните разчети на противника.

Той определи Ормузкия проток като решаващ фактор в новия баланс на силите и отбеляза, че в отговор другата страна е повдигнала въпроса за евентуалното му блокиране. По думите на ръководителя на „Басидж“ основният въпрос в настоящото противопоставяне е способността на двете страни да издържат и готовността им да продължат конфликта.