Единодушно депутатите приеха по-високи данъчни облекчения за деца. Одобрени са текстове, които предвиждат каква сума да могат да си върнат родителите от данъци догодина - 500 евро за едно дете, 1000 за две, за три или повече деца - 1500 евро. За дете с увреждания сумата е 1200 евро.

Това е единственият текст, който беше приет единодушно. Не липсваха обаче забележки заради предвидената отчетност и глоби. За родителите ще има и ново данъчно облекчение за детско развитие, което включва разходи за спорт, образование и здравни дейности на децата.

1 дете - 200 евро

2 деца - 400 евро

3 и повече деца - 600 евро

Какви спортни разходи ще се признават? Законопроектът предвижда да се признават разходи за:

Обучение по различни спортове

Спортни занимания и тренировки

Състезателна дейност

Организирани занимания с физически упражнения

Услуги, свързани със спортното развитие на детето

Стоки, които са непосредствено предназначени за съответната спортна дейност (спортна екипировка)

Това означава, че потенциално могат да попаднат и такси за плуване, месечни такси за футболна школа, тренировки по тенис, уроци по танци, когато отговарят на законовото определение за спортна дейност, занимания по гимнастика, спортни лагери и тренировки, ако са обособени като допустима спортна дейност, спортна екипировка и оборудване, когато са непосредствено предназначени за съответната дейност.

От кого трябва да са предоставени спортните услуги? Законопроектът изрично посочва допустимите доставчици. Спортните дейности трябва да се провеждат от:

Спортно-педагогически кадри по чл. 97 от Закона за физическото възпитание и спорта Спортна организация Училище Център за подкрепа за личностно развитие Детска градина Юридическо лице Регистриран търговец Самоосигуряващо се лице

Според първоначалните текстове за да ползваш облекчението, трябва да имаш документ за закупената стока или извършената услуга, както и такъв за плащането - фискален бон, разписка, банково извлечение или друг платежен документ.

Документите трябва да се съхраняват, за да могат да бъдат представени при проверка от НАП. Има ограничение - не можеш да ползваш облекчението за услуга, ако доставчикът е свързано с теб лице.

Как ще се получават? Има два практически варианта. Ако си на трудов договор, законопроектът предвижда декларацията за облекчението да бъде сред документите, които се представят на работодателя при годишното преизчисляване на данъка. Ако имаш доходи, за които подаваш годишна данъчна декларация – ще можеш да заявиш облекчението пред НАП с декларация.

Освен спорт, проектозаконът предвижда облекчение да е за още две големи групи разходи за деца под 18 години: