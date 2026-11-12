Начало NOVA NEWS – новият информационен канал Обеден информационен блок на NOVA NEWS (12.11.2026) Начало Още от Nova Обеден информационен блок на NOVA NEWS (12.11.2026) Начало Новините на Нова – емисии Обеден информационен блок на NOVA NEWS (12.11.2026) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (12.11.2026) Гледайте цялата емисия 12 ноември 2026, 14:34 Новините на NOVA (12.11.2026 - обедна) Новините на NOVA (12.11.2026 - 9.00) Новините на NOVA (12.11.2026 - 8.00) Новините на NOVA (12.11.2026 - 7.00) Новините на NOVA (12.11.2026 - 6.00) Новините на NOVA (11.11.2026 - късна) Редактор: Станимира Шикова Добави ни в предпочитани източници Още от Още от Nova Обеден информационен блок на NOVA NEWS (12.11.2026) 14:34 Новините на NOVA (12.11.2026 - обедна) 12:40 Новините на NOVA (12.11.2026 - 9.00) 09:05 Новините на NOVA (12.11.2026 - 8.00) 08:16 Новините на NOVA (12.11.2026 - 7.00) 07:16 Новините на NOVA (12.11.2026 - 6.00) 06:17 Новините на NOVA (11.11.2026 - късна) вчера, 22:41 Новините на NOVA (11.11.2026 - централна) вчера, 20:12 Новините на NOVA (11.11.2026 - следобедна) вчера, 16:25 Обеден информационен блок на NOVA NEWS (11.11.2026) вчера, 14:35 Новините на NOVA (11.11.2026 - обедна) вчера, 12:42 ОЩЕ ОТ Още от Nova