Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат въвеждането на акциз за мощните автомобили и забрана за търговия с домашна ракия. Законопроектът беше представен в пленарната зала в сряда, а дебатите и гласуването по него се проведоха на днешното заседание.

Според текстовете акциз ще се налага на леките автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене от 250 kW (340 к.с.) нагоре. Размерът на налога ще зависи от мощността на превозното средство.

Предвидени са четири размера на акцизната ставка:

От 250 до 300 kW - 500 евро;

От 301 до 350 kW - 1500 евро;

От 351 до 500 kW - 3000 евро;

Над 500 kW - 6000 евро.

Мярката няма да обхваща изцяло електрическите автомобили, както и специализираните превозни средства със служебно предназначение: линейки, противопожарни автомобили и коли със специален режим на движение.

При хибридните автомобили за определяне на акциза ще се взема предвид единствено максималната полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, ако тя е равна на или надвишава 250 kW.

Другата основна промяна в законопроекта засяга домашната ракия. Предвижда се забрана за държането, предлагането и продажбата на ракия, произведена в специализирани малки обекти за дестилиране, в места и помещения, свързани с осъществяването на стопанска дейност.

След приемането на законопроекта на първо четене предстои срокът за предложения между двете четения. В него народните представители могат да внесат писмени предложения за промени в текстовете.