Процесът не е организиран правилно. Има голяма разпокъсаност, много центрове и много информация. Институциите не комуникират адекватно помежду си, а различните нива на отговорност пречат да се вземат бързи решения. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на влизане в заседание на ресорната парламентарна комисия във връзка с тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“.

Министърът, който се прибрал по-рано от предвиденото от Турция заради катастрофите, изказа съболезнования на близките на загиналите и подчерта, че все още е рано да се правят категорични заключения за причините за инцидентите.

„Няма еднозначен отговор за причините. Разследващите ще кажат какви са те“, посочи Пеев.

Припомняме, че тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ отнеха живота на 12 души и оставиха десетки ранени. Трагедията предизвика въпроси за организацията на движението, реакцията на отговорните институции и мерките за предотвратяване на подобни инциденти.

По думите на транспортния министър проблемите с пътната безопасност не могат да бъдат сведени до действията или бездействието на една институция. Той отказа да отправя обвинения към предишни правителства и министри, като подчерта, че недостатъците в системата са трупани с години.

„Ако трябва да се понесе отговорност, тя трябва да бъде търсена 15 години назад. Като умножим всички институции, които са в България, и видим кой ги е оглавявал и кой е работил в тях, най-вероятно ще получим десетки хиляди хора. И какво, като ги обвиним?“, попита Пеев.

Според него поставянето на допълнителни пътни знаци и технически средства само по себе си няма да реши проблема. „Ако имаме знаци и казваме на хората, че има мъгла, те какво трябва да направят? Трябва да има процес, институциите трябва да предприемат действия, за да предпазят хората. Наличието само на технически средства няма да реши нещата“, заяви министърът.

Той настоя за цялостна промяна в начина, по който институциите обменят информация и реагират при опасност на пътя. Според него е необходимо процедурите да бъдат опростени, отговорностите да бъдат ясно разпределени и да се въведат конкретни правила за действие при различни ситуации.

„Трябва да се централизира, да се опрости, да се направят ясни списъци с действия, по които да се работи. Хората и отделните институции трябва да знаят кой каква отговорност носи. Тогава можем да търсим и конкретна отговорност“, обясни Пеев.

Министърът посочи, че Министерството на транспорта работи по 31 мерки за подобряване на безопасността, като специална работна група заседава ежедневно. Той даде пример с авиацията, откъдето идва професионалният му опит и където според него процедурите за безопасност са ясно установени. „Който първи разбере за дадена опасност и разполага с информация, трябва да я предаде правилно на институцията, която може да вземе решение и да действа незабавно. Така се прави в авиацията и нещата работят“, подчерта той.

Пеев призна, че необходимите промени няма как да бъдат осъществени за кратко време. „Работната група работи денонощно, всеки ден. Но няма как процеси, които са разпокъсани в десетки ведомства, да бъдат обединени, анализирани и организирани правилно за кратко време. И на мен ми се иска това да се случи утре, но няма как“, заключи транспортният министър.

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