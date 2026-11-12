Проведохме редица срещи с представители на индустрията, бизнеса и браншовите организации, както и със синдикатите. В резултат на един доста конструктивен диалог сме готови да обявим цялостен пакет от мерки в размер на 2 милиарда евро в подкрепа на българските домакинства, семействата, битовите и небитовите потребители, както и енергоемката индустрия. Това заяви на брифинг вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев.

По думите му живеем в безпрецедентна ситуация, белязана от натрупването на геополитически сътресения. "Започнахме с пандемията от COVID-19, войната в Украйна, управленските дефицити и структурните проблеми в България, последвани от конфликта в Иран. Всичко това оказа изключително сериозен натиск върху международните енергийни пазари. Последва сериозна инфлация, която се отразява на бита, домакинствата, бюджетите и бизнеса, като допълнително подкопава тяхната конкурентоспособност", изтъкна Пулев.

И допълни: "Това не е просто поредният енергиен шок. Международната агенция по енергетика го определи като най-сериозната криза в историята на енергетиката. Цените са безпрецедентни - такива са и мерките на правителството".

Министър Пулев беше категоричен, че цените на тока и парното за бита няма да се повишават през отоплителния период. "Това го гарантираме. Категорично няма да допуснем увеличение на цените. Говорим за всички видове енергоносители - ток, парно и газ", посочи той.

По отношение на бизнеса министърът на икономиката обеща да се осигури "мощна подкрепа в контекста на вече действащата програма, насочена към енергоемката индустрия". "Увеличаваме интензитета на подкрепата от 50 на 70%, като вече сме в процес на съгласуване с европейските институции", посочи той.

"За небитовите потребители ще има подкрепа чрез комбинация от мерки - както през Фонда „Сигурност на електроенергийната система“, така и чрез Българската банка за развитие. Както вече споменах, мерките са безпрецедентни. Това се отнася не само до общия размер на програмата от 2 милиарда евро, но и до пълната координация между институциите при спазване на всички нормативни и регулаторни изисквания в страната", изтъкна Пулев.

Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви детайли за новата програма в размер на 500 милиона евро, насочена към търговците, малките и средните предприятия и енергоемката индустрия. "Това, което искам да потвърдя, е нещо, което вече нееднократно сме заявявали - цените на електроенергията и парното за домакинствата са гарантирани в рамките на регулаторния период. Действащите компенсаторни механизми през Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ са обезпечени. Съответните количества и цени на електроенергията са хеджирани чрез договорите на специалния сегмент на Българската независима енергийна борса", изтъкна тя.

По думите ѝ новият елемент, който ще бъде обявен в рамките на седмица, е компенсаторна програма за битовите потребители, които използват директно природен газ. Тя ще осигури подкрепа за цените на природния газ през отоплителния сезон - от ноември до март, когато сметките са най-високи. "Така и домакинствата, използващи природен газ, ще получат подкрепа във връзка с цените на синьото гориво", изтъкна Петрова.

По отношение на небитовите потребители вече има споразумение с енергоемката индустрия за повишаване на интензитета на подкрепата от 50 на 70%. "Това е в рамките на допустимите режими за държавна помощ и съответно изисква комуникация с ЕК за изменение на решението за държавна помощ. За всички останали небитови потребители, чрез комбиниране на подкрепата през Българската банка за развитие, ще бъде увеличен размерът на компенсациите, които се изплащат ежемесечно, когато цените на електроенергията за базов товар надвишават 180 евро за мегаватчас", обясни министърът.

По отношение на цените на природния газ Петрова заяви, че „Булгаргаз“ е предприела стратегия за гарантиране на достъпни и конкурентни цени за българската индустрия. "Така дори през най-тежките месеци на енергийната криза тя ще продължи да получава конкурентни цени с добър марж спрямо пазарните цени. Той в момента е межди 30 до 40% спрямо TTF", обясни още министърът на енергетиката.

"В обявената от вицепремиера програма ББР има три основни направления и три основни роли. Първата, която е ключова, е свързана с подпомагането и авансовото изплащане на допълнителни 15 евро към небитовите потребители за десетмесечния компенсаторен период. В допълнение ще бъдат разработени още две програми – за енергоемките предприятия и за малките, средните и големите предприятия, които ще инвестират в енергийна ефективност”, обясни от своя страна Деляна Иванова от ББР.

Добри Митрев от БСК подчерта, че по досега съществуващата схема помощта се активираше под формата на компенсации при цени над 180 евро за мегаватчас. „Сега, с допълнителните 15 евро, които ще преминат през ББР, а оттам - през търговците на електроенергия, всички небитови потребители ще видят тази допълнителна компенсация от 15 евро за мегаватчас във фактурите си, които най-вероятно ще получат през декември. Компенсацията ще бъде за месец октомври, а вероятно и за ноември, ако цената отново надхвърли 180 евро за мегаватчас”, изтъкна той.

Константин Стаменов от БФИЕК обърна внимание, че когато се говори за небитови потребители, става дума за две основни групи, които ще бъдат компенсирани. „Едната група са енергоемките предприятия. За тях компенсацията се увеличава на 70% от цената. Тази промяна трябва да бъде нотифицирана пред Европейската комисия. Имам уверението на министъра на енергетиката, че това ще се случи. Другата категория са всички останали небитови потребители. При тях компенсацията се задейства при цена над 180 евро за мегаватчас, като с допълнителните 15 евро размерът на подкрепата ще достигне до 165 евро според обявения механизъм. Чисто технологично това най-вероятно ще се случи през декември. Необходимо е време за изпълнение на административните процедури, тъй като става дума за над 600 000 фирми”, изтъкна той.

Боян Митракиев от КРИБ подчерта, че в условията на такава безпрецедентна криза всеки ден и всеки час забавяне могат да доведат до загуба на хиляди работни места и до прекъсване на производствени процеси, чието възстановяване впоследствие изисква десетки и стотици милиони.

„На второ място, тук има разбиране, че всеки 100 милиона евро компенсации могат да се превърнат в един милиард евро нови инвестиции. Това беше ясно заявено от Асоциацията на енергоемките производства преди няколко седмици и днес отново го потвърждаваме. Тези компенсации няма да се превърнат в печалби за компаниите. Те ще бъдат насочени към нови инвестиции, които ще намалят бюджетния дефицит, ще увеличат заетостта и всъщност ще осигурят най-добрата реклама на България като дестинация за привличане на нови инвестиции”, подчерта той.