Европейската комисия ще представи нов пакет санкции срещу Русия и предложения за свързани с Украйна финансови мерки преди следващото заседание на Европейския съвет. Това заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от „Ройтерс”.

„Подготвяме предложение как да покрием финансовите нужди на Украйна през 2027 г. Ще представим пакет санкции и предложение за финансовите нужди пред следващия Европейски съвет", заяви тя преди началото на срещата на европейските лидери в Дъблин.

Следващото заседание на Европейския съвет на 26 и 27 ноември ще бъде специална среща на върха.

Предложеният пакет санкции ще бъде 22-рият срещу Русия след пълномащабната ѝ инвазия в Украйна преди близо пет години. ЕК все още обсъжда финалните подробности.

Очаква се пакетът да включва нови ограничения за банките, криптовалутите и криптоплатформите, както и мерки за затваряне на начините за заобикаляне чрез трети държави, заявиха дипломати от ЕС. Пакетът може да включва и забрана за беларуски и руски спортисти да се състезават на международни състезания в ЕС, казаха още те.

„Спортистите са важни, тъй като диктатор като Путин не се вълнува от изгубените животи на бойното поле. Но наистина се интересува от тези големи спортни събития, където може да покаже, че страната му е голяма и могъща и че е приета по същия начин като всички останали", заяви върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в интервю за „Ройтерс” в кулоарите на срещата на Г-7 тази седмица.

Тя добави, че текат обсъждания за потенциални визови ограничения за бивши руски бойци на фронта.

Междувременно председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес също в Дъблин, че Русия на Владимир Путин първо подкопа, а след това в крайна сметка „унищожи" архитектурата на сигурност на Европа.

„Европа имаше функционираща архитектура на сигурност, докато тя беше първо постепенно подкопана, а след това в крайна сметка унищожена от руската инвазия в Украйна", каза той.