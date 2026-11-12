Никол Кидман ще бъде удостоена с почетна награда „Сезар“ на 52-рата церемония по връчването на френските киноотличия в Париж през февруари 2027 г.

Тя се нарежда сред холивудски звезди като Джим Кери (2026), Джулия Робъртс (2025), Кристофър Нолан (2024), Дейвид Финчър (2023), Кейт Бланшет (2022), Робърт Редфорд (2019) и Джордж Клуни (2017), които също са носители на престижната френска награда.

Австралийската актриса е работила с редица режисьори, особено уважавани във Франция, сред които Стенли Кубрик, Джейн Кемпиън, Ларс фон Триер, Баз Лурман и Йоргос Лантимос, отбелязва „Дедлайн“.

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След международния си пробив с трилъра „Мъртво вълнение“, Никол Кидман печели признание с ролите си във филми като „Мулен Руж“, „Широко затворени очи“, „Другите“ и „Догвил“. Превъплъщението ѝ в образа на Вирджиния Улф в „Часовете“ ѝ носи награда „Оскар“ за най-добра актриса през 2003 г. През 2024 г. тя спечели и купата „Волпи“ за най-добра актриса на кинофестивала във Венеция за ролята си в Babygirl.

Кидман развива активна дейност и като продуцент. Тя е съосновател на продуцентската компания Blossom Films, която стои зад хитови сериали като „Големите малки лъжи“, „Отмяната“ и „Девет напълно непознати“, в които самата тя изпълнява и главните роли. Актрисата има забележителни успехи и на театралната сцена в Лондон.

Сред досегашните ѝ престижни отличия са титлата кавалер на Ордена на Австралия (2006), юбилейната награда по повод 70-ата годишнина на кинофестивала в Кан (2017), както и наградата за цялостно творчество на Американския филмов институт (AFI) през 2024 г. – отличие, с което тя стана първият австралийски артист, удостоен с тази чест.

Церемонията по връчването на наградите „Сезар“, организирана от Френската академия за филмово изкуство, ще се състои в зала „Олимпия“ в Париж на 25 февруари 2027 г.