Снимка: БГНЕС
Някои пътнически влакове бяха отменени
Възстановено е движението на влаковете на Централна гара София. В 17:35 ч. е подадено напрежение в контактната мрежа.
От 11:55 ч. движението на влаковете през Централна гара София бе преустановено поради счупен токоснемател при прегариране на локомотив на пътнически превози. Вследствие на това липсваше напрежение в контактната мрежа. Аварийни екипи на НКЖИ бяха на място за отстраняване на повредата.
Във връзка с повредата бе въведена и временна организация на влаковото движение. Отменени бяха крайградските пътнически влакове по направлението София – Перник – София и по направлението София – Костенец – София.
За осигуряване на движението бяха ангажирани маневрени дизелови локомотиви, с които се извършваше придвижването на влаковите композиции до съседни гари.
Актуална информация за движението на влаковете и възникналите закъснения пътниците могат да следят на официалния сайт на БДЖ в раздел „Актуална информация“: https://www.bdz.bg/bg/c/live-updates
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