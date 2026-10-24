Възстановено е движението на влаковете на Централна гара София. В 17:35 ч. е подадено напрежение в контактната мрежа.

От 11:55 ч. движението на влаковете през Централна гара София бе преустановено поради счупен токоснемател при прегариране на локомотив на пътнически превози. Вследствие на това липсваше напрежение в контактната мрежа. Аварийни екипи на НКЖИ бяха на място за отстраняване на повредата.

Във връзка с повредата бе въведена и временна организация на влаковото движение. Отменени бяха крайградските пътнически влакове по направлението София – Перник – София и по направлението София – Костенец – София.



За осигуряване на движението бяха ангажирани маневрени дизелови локомотиви, с които се извършваше придвижването на влаковите композиции до съседни гари.



Актуална информация за движението на влаковете и възникналите закъснения пътниците могат да следят на официалния сайт на БДЖ в раздел „Актуална информация“: https://www.bdz.bg/bg/c/live-updates

Редактор: Цветина Петрова