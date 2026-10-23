Италия е първата страна в Европа, която разработва национален план срещу фентанила, съобщи днес италианският премиер Джорджа Мелони.

„Засилваме контрола, за да предотвратим превръщането на хиляди хора в „зомбита“. Превенцията означава също да знаем как да действаме, преди една опасност да ескалира“, заяви премиерът по време на международна среща на високо равнище, посветена на превенцията на зависимостите и възстановяването от тях. Срещата беше организирана съвместно от Италия и Франция - съоснователки на Европейската коалиция срещу наркотиците - и се проведе в рехабилитационната общност „Сан Патриниано“ край Римини, в която са настанени хора със зависимости.

„Обучихме персонал и осигурихме достъп до антидот“, каза Мелони.

Фентанилът, който предизвика сериозна криза в САЩ, постепенно навлиза и на европейските пазари на наркотици. През юли кражба на 80 флакона с фентанил от болница в Рим предизвика спешна среща на правителството. Сред версиите, по които работи полицията, е тази за поръчкова кражба с цел флаконите да бъдат препродадени на черния пазар.

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Фентанилът е мощен опиоид, използван за облекчаване на болките. Той е и сред най-опасните синтетични наркотици, тъй като може да причини тежки, дори смъртоносни последици, включително при прием в по-малки дози.

Редактор: Дарина Методиева