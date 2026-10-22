Окръжната прокуратура в Русе внесе в съда обвинителен акт срещу две млади жени за разпространение и държане на фентанил на стойност 59 300 евро, предаде кореспондентът на БТА в града Мартин Пенев.

По време на разследването е установено, че на 27 май тази година една от 28-годишна жена била с мярка за неотклонение „домашен арест” на адреса си в град Русе, но продължавала да продава наркотици от дома си. Те ѝ били доставяни по различни начини, включително и с куриер.

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Втората жена, която е на 32 години, посетила жилището ѝ, като искала да закупи доза фентанил. 28-годишната претеглила 0,28 грама, но двете се скарали. Купувачката успяла да вземе стъклено шишенце, в което сочената за дилърка държала предназначения за разпространение наркотик и се опитала да напусне апартамента ѝ. Последвала физическа разправа пред входа на жилището между двете, при която шишенцето паднало и се счупило. Клиентката избягала, но оставила дамската си чанта в апартамента.

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Свидетел на случилото се подал сигнал на телефон 112, след което на място пристигнали полицаи. 28-годишната жена е обвинена в държане и разпространение на наркотични вещества, а 32-годишната – в придобиване и държане. Предвиденото наказание е от 2 до 8 години лишаване от свобода и глоба между 2500 и 10 000 евро.

По-младата обвиняема остава с мярка „задържане под стража“ и е настанена в затвора в Сливен до приключване на наказателното производство. Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане.

Редактор: Никола Тунев