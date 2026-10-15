Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу жена за държане с цел разпространение на наркотици в особено големи количества. В жилище в София са открити над 1,5 кг различни наркотични вещества на обща стойност над 1,3 млн. евро.

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Според обвинението на 11 май 2026 г. са намерени фентанил, смес от хероин и фентанил, коноп, хашиш и кокаин.

Обвиняемата е с мярка за неотклонение „задържане под стража“. Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

Редактор: Габриела Павлова